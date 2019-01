Убытки Украины от контрактов с Газпромом составили $32.1 млрд, Нафтогаз

Убытки Украины от контрактов 2009 года с Газпромом составили $32.1 млрд за 10 лет. Об этом сообщил Нафтогаз.



Напомним, 19 января исполняется 10 лет со дня подписания контрактов на поставку и транзит газа между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром". Эти контракты отражали политические договорённости между тогдашними руководителями правительств Украины и России Юлии Тимошенко и Владимира Путина.



"Если бы Нафтогазу не удалось отстоять свои права в Стокгольмском арбитраже, общие убытки Украины за время действия контрактов составили бы дополнительно $94.7 млрд, а каждая украинская семья потеряла бы 177 тыс. грн", говорится в сообщении.



"Газовые контракты с Газпромом в том формате, в котором они были заключены в 2009 году, стали тяжким бременем для Украины. Ассиметричная ответственность сторон по своим обязательствам поставила Нафтогаз под угрозу грабительских штрафов, в то время как Газпром давал Украине обещания, не гарантированные штрафными санкциями. Это были, наверное, самые провальные контракты за всю историю независимой Украины", - отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев, цитируемый в сообщении.



Также компания считает, что Газпром неоднократно нарушал условия и без того невыгодных для Украины контрактов, в частности, не выполнял обязательства по объемам транзита и пытался шантажировать Украину, выдвигая политические условия для приемлемой цены или продолжения транзита.



Одним из самых жестких условий российского монополиста был отказ от ассоциации Украины с ЕС. Ещё одним политическим условием, которое выдвигали россияне в обмен на скидку с дискриминационной цены, было продление пребывания баз ЧФ РФ в Крыму, с которых началась оккупация полуострова, отмечается в сообщении.



Новое руководство Нафтогаза в 2014 году обратилось в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть дискриминационные для украинской стороны условия контрактов, в частности, - цену газа, которая была значительно выше рыночной, и стяжательский принцип "бери или плати", который отличается от стандартных положений такого рода в европейских контрактах Газпрома.



В конце 2017 - начале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения, которыми удовлетворил большинство требований Нафтогаза. Арбитраж обязал Газпром компенсировать Нафтогазу убытки в размере $4.6 млрд.



Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 18.01.2019