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18/01/2019
17:21

ФосАгро присоединилась к Глобальному договору ООН

Группа "ФосАгро" присоединилась к Глобальному договору Организации объединённых наций. Об этом говорится в сообщении компании.

Это крупнейшая международная инициатива ООН для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, которая стартовала в 2000 году. За это время к ней присоединилось более 13 тыс. компаний и организаций из более чем 160 стран мира.

ФосАгро заявлена для включения в платформу Глобального договора Global Compact LEAD, объединяющую порядка 30 корпораций мира, достигших наиболее высоких результатов в области КСО.

На сегодняшний день Группа "ФосАгро" выступает единственной российской компанией, которая за всю историю ООН была выбрана для финансирования инициатив ЮНЕСКО и Продовольственной и сельскохозяйственной организации на внебюджетной основе, с проектами в области Зеленой Химии, продовольственной безопасности и устойчивого развития.

ПАО "ФосАгро" (ИНН 7736216869) - российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Глобальные депозитарные расписки ФосАгро котируются на LSE и на российской бирже.

В 2013 году ФосАгро провело вторичное размещение акций (SPO) на $466.662 млн. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами SPO выступили BofA MerrillLynch, Citigroup, Credit Suisse, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, Sberbank CIB и VTB Capital.

Чистая прибыль ПАО "ФосАгро" по МСФО за 9 месяцев 2018 года упала на 16% до 17.631 млрд руб. с 21.075 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 28% до 174.026 млрд руб. со 135.573 млрд руб., показатель EBITDA - на 46% до 56.352 млрд руб. с 38.511 млрд руб.


"AK&M" от 18.01.2019
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