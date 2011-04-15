ФосАгро присоединилась к Глобальному договору ООН

Группа "ФосАгро" присоединилась к Глобальному договору Организации объединённых наций. Об этом говорится в сообщении компании.



Это крупнейшая международная инициатива ООН для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, которая стартовала в 2000 году. За это время к ней присоединилось более 13 тыс. компаний и организаций из более чем 160 стран мира.



ФосАгро заявлена для включения в платформу Глобального договора Global Compact LEAD, объединяющую порядка 30 корпораций мира, достигших наиболее высоких результатов в области КСО.



На сегодняшний день Группа "ФосАгро" выступает единственной российской компанией, которая за всю историю ООН была выбрана для финансирования инициатив ЮНЕСКО и Продовольственной и сельскохозяйственной организации на внебюджетной основе, с проектами в области Зеленой Химии, продовольственной безопасности и устойчивого развития.



ПАО "ФосАгро" (ИНН 7736216869) - российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Глобальные депозитарные расписки ФосАгро котируются на LSE и на российской бирже.



В 2013 году ФосАгро провело вторичное размещение акций (SPO) на $466.662 млн. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами SPO выступили BofA MerrillLynch, Citigroup, Credit Suisse, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, Sberbank CIB и VTB Capital.



Чистая прибыль ПАО "ФосАгро" по МСФО за 9 месяцев 2018 года упала на 16% до 17.631 млрд руб. с 21.075 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 28% до 174.026 млрд руб. со 135.573 млрд руб., показатель EBITDA - на 46% до 56.352 млрд руб. с 38.511 млрд руб.





"AK&M" от 18.01.2019