Продажи "М.Видео-Эльдорадо" за 2018 год увеличились на 17.7% до 421.4 млрд руб.

Продажи Группы "М.Видео-Эльдорадо" за 2018 год увеличились на 17.7% до 421.4 млрд руб. (с НДС) по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.



Интернет-продажи объединённой компании выросли на 31% до 77.3 млрд руб. (с НДС)



Продажи Группы за IV квартал 2018 года выросли на 21.2% до 140.2 млрд руб. (с НДС) по сравнению с годом ранее. Совокупные продажи через интернет показали рост на 25.2% до 26.2 млрд руб. (с НДС).



ПАО "М.Видео" (ИНН 7707602010) входит в ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева - крупнейшая российская розничная компания, объединяющая бренды на рынке бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо", а также маркетплейс Goods. Совокупная годовая выручка компаний превышает 360 млрд руб. с НДС.



Группа "М.Видео-Эльдорадо" - единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании идёт на крупнейшей российской биржевой площадке - Московской бирже (тикер: MVID).



По состоянию на 30 июня 2018 года группа объединяет 427 магазинов под брендом "М.Видео", 411 магазинов под брендом "Эльдорадо" и 2 магазина "М_Mobile" более чем в 200 городах Российской Федерации. Торговая площадь магазинов группы составляет 1.287 млн кв. м, общая площадь - 1.72 млн кв. м.





"AK&M" от 18.01.2019