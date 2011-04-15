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18/01/2019
17:28

До отключения аналогового телевещания осталось 23 дня

До отключения аналогового вещания 20 обязательных общедоступных телеканалов осталось 23 дня. Об этом говорится в сообщении РТРС, которая запустила обратный отсчёт на сайте смотрицифру.рф.

Так, 1 февраля РТРС отключит аналоговые передатчики в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чеченской Республике. 15 апреля аналоговое телевещание прекратится в 20 регионах, 3 июня - в остальных 57 регионах.

План поэтапного отключения аналогового телевидения в России утверждён решением Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания от 29 ноября 2018 года.

В течение недели после отключения на аналоговых частотах телеканалов зрители будут видеть информационный экран о переходе региона на цифровое телевидение.

К Новому году во всех регионах полностью заработали цифровые телесети. 20 каналов доступны не менее чем 98.4% населения России.

Определить, какое телевидение у вас дома и подготовиться заранее, можно уже сейчас. Для этого нужно внимательно посмотреть на экран телевизора. Если рядом с логотипом "Первого канала" или "России-1" вы видите букву "А", позаботьтесь о перенастройке телевизора или приобретите новое цифровое оборудование - телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 или приставку DVB-T2 в дополнение к старому телевизору. Также на сайте РТРС есть возможность проверить соответствие параметров телевизора цифровому стандарту, говорится в сообщении.

Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.


"AK&M" от 18.01.2019
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