Максимума годовая инфляция достигнет в весенние месяцы, ЦБ

Данные по инфляции за 1-14 января 2019 года (4.7% к сопоставимому периоду 2018 года) согласуются с базовым прогнозом Банка России. Своего максимума годовая инфляция достигнет в весенние месяцы, со второго полугодия будет снижаться и вернётся к цели Банка России (вблизи 4%) в начале 2020 года. Об этом говорится в комментарии ЦБ.



В начале 2019 года ожидается усиление инфляции, связанное в основном с повышением ставки НДС и произошедшим в 2018 году ослаблением рубля. Со второго полугодия годовая инфляция, по прогнозу Банка России, будет снижаться и составит 5-5.5% по итогам года, а затем вернётся к цели Банка России (вблизи 4%) в начале 2020 года.



Годовая инфляция в декабре 2018 года составила 4.3%, что близко к верхней границе прогноза Банка России (3.9-4.2%). Повышение инфляции прежде всего обусловлено влиянием ослабления рубля, ростом затрат, подстройкой предложения к спросу на отдельных продовольственных рынках.



Заметнее всего в конце года увеличилась продовольственная инфляция (до 4.7% после 3.5% в ноябре), что было во многом связано с динамикой цен на плодоовощную продукцию, которые отличаются высокой волатильностью. Отчасти на неё повлияло ослабление рубля.



При этом темпы роста цен на непродовольственные товары в декабре несколько снизились (до 4.1% после 4.2% в ноябре). Годовые темпы прироста цен на бензин уменьшились на 1.7 п.п. до 9.4%. Это связано с действием соглашений между Правительством и крупнейшими нефтяными компаниями. Годовой темп прироста цен на услуги в декабре изменился незначительно и составил 3.9% после 3.8% в ноябре.







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