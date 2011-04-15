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18/01/2019
18:38

Мираторг в 2018 году увеличил производство свинины в Курской области на 5.7% до 115 тыс. т.

Мираторг в 2018 году увеличил производство свинины в Курской области на 5.7% до 115 тыс. т. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.

Свиноводческие мощности Мираторга в Курской области сосредоточены на территории Пристенского района. На конец года на свинофермах компании в регионе насчитывалось более 567.7 тыс. голов, что составляет около четверти всего поголовья свиней холдинга.

В прошедшем году Мираторг запустил новую площадку плановой мощностью 57.8 тыс. голов свиней в год, что в совокупности позволило увеличить объём производства более чем на 6.2 тыс. т.

Мираторг продолжит инвестировать в расширение производства в рамках вертикально-интегрированной цепочки: запуск первых цехов крупнейшей в Европе роботизированной мясохладобойни в Октябрьском районе запланирован в 2020 году.

Агропромышленный холдинг "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. АПХ "Мираторг" предлагает своим клиентам широкий ассортимент различных видов продукции в основных продуктовых категориях: Vитамин (замороженные овощи, ягоды, грибы и смеси); Мираторг (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, лазанья и готовые блюда); Gurmama (мясные полуфабрикаты); Мираторг (охлаждённые мясные полуфабрикаты).




"AK&M" от 18.01.2019
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