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ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 19 января, в размере 75.5841 руб. против 75.6330 руб. на 18 января.
Курс евро за последние 5 дней:
18.01.19 - 75.6330 руб.
17.01.19 - 76.1350 руб.
16.01.19 - 76.9498 руб.
15.01.19 - 77.0692 руб.
12.01.19 - 77.1282 руб.
"AK&M" от 21.01.2019