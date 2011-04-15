Дайджест газеты "Коммерсант" от 21 января 2019 года.



ПОДБРОШЕННОЕ ОРУЖИЕ ПРИВЕЛО К ЧИСТКЕ В ПОЛИЦИИ

БЫВШЕГО ОПЕРАТИВНИКА ПРОВЕРЯЮТ НА ПРИЧАСТНОСТЬ К ИНЦИДЕНТУ В ТОАЗЕ



Начальник ГУВД по Самарской области Александр Винников принял решение уволить со службы бывшего оперативника Центра по противодействию экстремизму майора Александра Перцева в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. В отношении него проводится доследственная проверка: правоохранители считают, что бывший полицейский мог являться членом группировки, организованной экс-начальником службы безопасности Бориса Березовского Сергеем Соколовым, арестованным в январе прошлого года за подброс оружия и боеприпасов на территорию ПАО "Тольяттиазот". Для того чтобы подставить руководство предприятия, Сергею Соколову и понадобилось соучастие майора Перцева и сотрудников службы безопасности химпредприятия.





В ДОГОВОРЕ МЕНЫ СЛЕДСТВИЕ ОБНАРУЖИЛО ВЗЯТКУ

ПОДПОЛКОВНИКА ОБВИНЯЮТ В ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ ДЕНЕГ У СТРОИТЕЛЕЙ



Московский гарнизонный военный суд начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего начальника ФГКУ "Центральное территориальное управление имущественных отношений" (ЦТУИО) Минобороны России подполковника Андрея Нежигая. Офицер обвиняется в покушении на получение взятки в размере 15,1 млн руб. от руководства компании ООО "Городское строительство и хозяйство" (ГСХ) за подписание договора мены, по которому бизнесмены должны были получить под застройку земельные участки Минобороны в Москве и Подмосковье.





УВЕДОМЛЕНИЕ - МАТЬ ПОРЯДКА

МИНЮСТ ЗАСТАВИТ НКО МИТИНГОВАТЬ ПО УСТАВУ



Минюст опубликовал проект поправок к закону "Об общественных объединениях", которыми впервые устанавливается уведомительный порядок деятельности общественных объединений, не являющихся юрлицами. Новые правила позволят властям контролировать соответствие деятельности объединений их уставам и территориальным границам и ужесточить ответственность организаторов митингов.





ТРИЛЛИОН ЗАЛОЖАТ ЗА ПОЛЯРНЫЙ КРУГ

РОСМОРРЕЧФЛОТ ПОДГОТОВИЛ ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕВМОРПУТИ



На развитие Севморпути в ближайшие пять лет понадобится более 900 млрд руб., из которых около 300 млрд руб. должен выделить бюджет, полагают в Росморречфлоте. Эти вложения призваны обеспечить обслуживание грузовой базы в 80 млн тонн, как того требуют майские указы президента. Но и чиновники, и эксперты уверены, что реальный объем перевозок не превысит 60-70 млн тонн. Грузоотправители еще сохраняют оптимизм, но уже заговорили о необходимости господдержки для обеспечения нужных объемов.





ПРОДУКТЫ ИЗЫМАЮТ ИЗ ПЕРЕПРОДАЖИ

ПОСТАВЩИКИ ПРОСЯТ НОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ



Практика перепродажи торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, полученных от производителей со скидкой до 50%, может прекратиться. С такой просьбой поставщики обратились к вице-премьеру Дмитрию Козаку. Схема, по версии производителей продуктов, лишает их возможности донести скидки до потребителя, а ритейлерам позволяет увеличивать долю рынка в обход ограничений. В торговых сетях считают, что идеи поставщиков ограничивают свободу предпринимательства.





ХАКЕРОВ НЕ ОБОШЛИ МОЛЧАНИЕМ

АТАКУ ГРУППИРОВКИ SILENCE НА БАНКИ ЗАМЕТИЛ ЦБ



Российские банки подверглись массовой атаке хакеров - ЦБ сообщил о фишинговых рассылках группировки Silence. Интересна атака не только масштабом (только Сбербанк получил 1,5 тыс. писем с вредоносными вложениями), но и тем, что рассылка шла с серверов в России. Сейчас в Госдуме находится законопроект, который даст возможность ЦБ блокировать фишинговые сайты и сможет эффективнее защитить рынок от подобных атак. Но для этого проект необходимо доработать, в том числе с учетом опыта последних рассылок, отмечают эксперты.





IT-КОМПАНИИ ВПИСАЛИ В ОСОБЫЙ СЦЕНАРИЙ

ОТРАСЛЬ ПОЛУЧИТ НОВУЮ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ



Минкомсвязь подготовила проект новой стратегии развития IT-отрасли до 2025 года. В ней намного больше внимания уделено вопросам импортозамещения софта, а также вновь указывается на риски поглощения отечественных IT-компаний иностранными. Полностью заместить технологии не удается даже Китаю, а инвестиции из-за рубежа помогают российским технологиям выходить на глобальные рынки, возражают эксперты.





ПОД СОЛНЦЕМ ВЫРАСТАЮТ КОНКУРЕНТЫ

СТРУКТУРЫ МИХАИЛА АБЫЗОВА ВЫХОДЯТ НА РЫНОК ВИЭ



По данным "Ъ", структура, которая может быть связана с экс-министром "Открытого правительства" Михаилом Абызовым, претендует на заключение специнвестконтракта (СПИК) для создания производства солнечных панелей в Ульяновской области. Участники рынка опасаются, что из-за упрощенных требований к СПИК проект может вылиться в поставки в РФ дешевых китайских панелей, но аналитики считают приход в сектор нового конкурента положительным фактором.





МОДУЛЬБАНК В ПОИСКАХ ПОКУПАТЕЛЯ

АРТЕМУ АВЕТИСЯНУ НУЖНЫ СРЕДСТВА НА ВЫКУП ДОПЭМИССИИ "ВОСТОЧНОГО"



Модульбанк, специализирующийся на обслуживании малого бизнеса, повторно выставлен на продажу. По словам собеседников "Ъ", свою долю продает крупнейший акционер Артем Аветисян, которому необходимы деньги для участия в допэмиссии его банка "Восточный". С этой же целью бизнесмен уже пытался продать Модульбанк в ноябре 2018 года, исходя из оценки в 5 капиталов. Тогда желающих не нашлось и допэмиссию перенесли на апрель 2019 года. Чтобы сделка состоялась, господину Аветисяну нужно серьезно снизить цену до одного капитал, уверены эксперты. Сам бизнесмен вообще отрицает планы продажи банка.





КРЕДИТЫ СПИСАЛИ НА КАЛУЖСКУЮ ЗЕМЛЮ

ПЕРЕДАНО В СУД ДЕЛО О ХИЩЕНИИ В БАНКЕ "ТАУРУС"



Как стало известно "Ъ", Генпрокуратура повторно направила в Тверской суд столицы для рассмотрения по существу материалы скандального уголовного дела о масштабных хищениях рухнувшего еще почти четыре года назад банка "Таурус". Само уголовное дело следователи Следственного комитета России разделили на несколько частей, и пока окончено расследование лишь одного эпизода - о хищении около 235 млн руб. под видом покупки земельных участков в Калужской области. Тем временем изучаются обстоятельства якобы имевших место хищений путем выдачи невозвратных кредитов, а также при банкротстве кредитного учреждения.





В РЫБНЫЙ СПОР ДОБАВИЛИ АРГУМЕНТОВ

К СУДУ В ЛОНДОНЕ О ДОЛЕ В "НОРЕБО" ПРИВЛЕКЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО



Попытки Александра Тугушева доказать в Лондоне свое право на треть в крупнейшей российской рыбодобывающей компании "Норебо" могут осложниться. Защита владельца группы Виталия Орлова получила материалы о возбуждении в Мурманске уголовного дела, по которому Александра Тугушева обвиняют в присвоении 40 млн руб. Это обстоятельство, считают юристы, может создать у суда "критическое отношение" к позиции бизнесмена.





ИНВЕСТОРАМ РАСШИРЯЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ

БРОКЕРЫ БОРЮТСЯ ЗА КЛИЕНТОВ



Закон, по-новому трактующий понятие и порядок квалификации инвесторов, будет принят в первом чтении уже в середине февраля. Однако текущая его редакция не устраивает представителей брокерского бизнеса. По их мнению, ряд норм, содержащихся в законопроекте, отсечет от участия в операциях на рынке большую часть инвесторов-физлиц, что приведёт к критическому сокращению розничного бизнеса.





ЛОМБАРДАМ ПЕРЕСЧИТАЛИ ЗАЙМЫ

ВЕРХОВНЫЙ СУД СОКРАТИЛ ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ НА ДВА ДНЯ



Верховный суд (ВС) выступил против начисления ломбардами процентов за день выдачи и день погашения займа, таким образом отчасти поддержав подход ЦБ. Участники рынка отмечают, что такое решение не только снизит доходы ломбардов, но и создаст риск вовлечения их в схемы по незаконному обналичиванию денежных средств.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 21.01.2019