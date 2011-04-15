Дайджест газеты "Ведомости" от 21 января 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 21 января 2019 года.





РЕЙТИНГ НА ПЕРЕСМОТРЕ



Доверие россиян к Владимиру Путину достигло минимума. Судя по экономической ситуации в стране, это еще не предел.



Первый после Нового года опрос ВЦИОМа показал, что падение рейтинга Владимира Путина продолжается: ему доверяют 33,4% респондентов, а 29 декабря 2018 г. было 36,5%. Это минимум с января 2006 г. - даты, с которой на сайте ВЦИОМа доступны данные опросов.



Никакого обрушения уровня доверия нет, есть медленный процесс снижения, стартовавший после пенсионной реформы: с тех пор были незначительные колебания, но с тенденцией к снижению, поясняет гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: "Нет хороших новостей, которые бы говорили, что жизнь меняется к лучшему. У людей мало денег, они даже на празднование Нового года потратили на 1000 руб. меньше, чем в прошлом году, и не потому, что цены не выросли, а потому, что есть беспокойство за будущее".





БАНКИРЫ СОБЕРУТСЯ ЗА КАРТОЧНЫМ СТОЛОМ



Федеральная антимонопольная служба собирает предложения, как снизить цены на расчеты по картам. Лоббируют идею торговые сети, Центробанк и банки резко против.



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) до 21 января ждет от банков, платежных систем, ассоциаций и регуляторов предложений, как можно снизить размер комиссий за прием карт в торговых точках (эквайринг), следует из письма ФАС участникам рынка. О нем "Ведомостям" рассказали несколько его получателей.



Многолетняя дискуссия о размере комиссий за прием карт для торговых точек разгорелась с новой силой после встречи вице-премьера Дмитрия Козака с ритейлерами в конце ноября. По ее итогам Козак поручил до 1 февраля представить в правительство предложения, как снизить комиссию при оплате товаров банковскими картами.



Плата за эквайринг в зависимости от вида магазина составляет от 1 до 3% от суммы платежа, стоимость приема карт в интернете для малого бизнеса выше и варьируется от 2,5 до 3,5% в зависимости от оборотов компании.За счет снижения тарифов ритейлеры надеются увеличить прибыль



Чтобы обсудить ситуацию, на прошлой неделе Сбербанк собрал крупнейших эквайеров и эмитентов.





АУКЦИОН ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ



Банк "Траст" распродает активы: он выставил на торги недвижимость стоимостью более 30 млрд руб.



"Траст" начал распродавать недвижимость, которая досталась ему от банков, перешедших под контроль Центробанка (ЦБ). Как следует из информации на сайтах Единой электронной торговой площадки и "Сбербанк-АСТ", он выставил на торги активы общей стоимостью более 30 млрд руб. На них есть покупатели, с которыми мы находимся на разных стадиях переговоров, сообщил представитель "Траста".



"Траст" входит в группу "Открытие". После присоединения к нему летом прошлого года "Рост банка" на его базе был создан банк непрофильных активов. "ФК Открытие" в прошлом году передал в "Траст" активы на 438 млрд руб. Еще 110 млрд руб. планировал внести Бинбанк.



Самый дорогой выставленный "Трастом" лот - многофункциональный апарт-комплекс "Негоциант" площадью 22 688 кв. м на ул. Большой Якиманке.





SCHLUMBERGER ТЕРЯЕТ ТЕРПЕНИЕ



Schlumberger обещает отказаться от покупки российской EDC, если сделка "в ближайшие недели" не будет одобрена властями. Против сделки выступает только ФСБ.



Schlumberger может отказаться от покупки российского конкурента - Eurasia Drilling Company (EDC), сообщил инвесторам гендиректор американской компании Паал Кибсгаард. Schlumberger в "ближайшие недели" предпримет последнюю попытку согласовать сделку.



В июле 2017 г. Schlumberger договорилась с акционерами нефтесервисной EDC о покупке 51% в компании. С тех пор сделка несколько раз обсуждалась на комиссии по иностранным инвестициям, но одобрения так и не получила.



Два собеседника "Ведомостей", близкие к разным сторонам сделки, отмечают, что единственным из участников комиссии по иностранным инвестициям, кто остается против завершение сделки, является ФСБ. EDC обладает стратегически важной информацией о российских недрах, добавляет один из собеседников.





"КОФЕ - ЭТО ПОСЛЕДНЕЕ, ОТ ЧЕГО ВЫ ОТКАЖЕТЕСЬ"



Президент и гендиректор Paulig Group Рольф Ладау рассказал, почему его компания не делает растворимый кофе, не стремится завоевывать Азию и насколько значим для фирмы российский рынок.



Рольф Ладау встал во главе крупного мирового производителя кофе Paulig 1 июня 2018 г. Это новый для него продукт, но сферу FMCG он осваивал в знаменитых компаниях: Procter & Gamble, Kellogg's, Unilever. Перед назначением в Paulig он работал исполнительным вице-президентом и управляющим директором производителя сладостей Fazer Confectionery, а еще раньше - топ-менеджером Coca-Cola. За короткое время работы в Paulig он три раза побывал в России, которая для Paulig, по словам Ладау, стратегически приоритетный рынок.



Представительство в России Paulig открыл в 1992 г., но завод построил в Твери только в 2011 г. Дело в том, что импорт обжаренного кофе в Россию облагался 10%-ной пошлиной, а зеленого был беспошлинным, объяснял "Ведомостям" 10 лет назад тогдашний управляющий директор Gustav Paulig Пекка Пиринен. Сначала производство планировали открыть в Ленинградской области, поближе к порту, через который ввозилось сырье. Но подходящей площадки найти не удалось. Тверская область привлекла тем, что власти охотно помогали иностранным инвесторам.



В 2009 г., когда начиналось строительство, выручка Paulig в России составляла около 20 млн евро, сейчас - больше 50 млн. В этом году Ладау обещает выпустить кофе, разработанный специально для россиян.





САНПИНЫ И ГРАЖДАНСКОЕ НЕПОВИНОВЕНИЕ



Шутки Дмитрия Медведева про толщину омлета порадовали общественность. Но приходится не в первый раз отмечать, что с высочайшими шутками что-то неладно.



Шутки Дмитрия Медведева про толщину омлета порадовали общественность. Во-первых, премьер с улыбкой сошел в мир смертных (в коем омлеты и обретаются), во-вторых, явил дерзость обуздания бюрократического регулирования, пообещав регулированию этому положить предел и гильотинирование. Но приходится не в первый раз отмечать, что с высочайшими шутками что-то неладно.



В поисках основания для шуток обращусь к теме яиц, как она освещена в п. 8.14 и 8.22 СанПиНов 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования". В п. 8.14 говорится о предварительной обработке яиц. Мыть их нужно в отдельном помещении или "в специально отведенном месте мясо-рыбного цеха", в "промаркированных ваннах" при условии "их полного погружения в раствор". Растворов два - сначала кальцинированной соды, затем хлорамина или иного дезинфицирующего средства. После этого проводится пятиминутное ополаскивание проточной водой.





ОФШОРЫ ДОРОЖАЮТ



Бизнесу придется или покидать популярные островные офшоры, или обустраиваться на них, создавая полноценные офисы.



Бизнесу придется или покидать популярные островные офшоры, или обустраиваться на них, создавая полноценные офисы. С 2019 г. офшоры ужесточили требования к компаниям: в 2019 г. во многих офшорах вступили в силу законы, которые обязывают зарегистрированные там компании вести реальную деятельность или во всяком случае нести издержки на создание ее видимости. Это тектонический сдвиг в офшорном бизнесе, по сути разрушается один из его столпов - возможность переводить доходы местным компаниям без офиса и сотрудников.





ТЕРЕЗА МЭЙ ГОТОВИТ НОВЫЙ ПЛАН



Британский парламент ждет от премьера Терезы Мэй "план Б" по выходу из Евросоюза. Он может оказаться слегка измененной версией старой сделки, считают эксперты.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник должна представить парламенту "план Б" по выходу из Евросоюза (ЕС). 15 января соглашение провалилось в палате общин, собрав лишь 202 голоса "за" при 432 "против", и 16 января Мэй начала переговоры для подготовки нового плана Brexit.



Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал условием этих переговоров отказ премьера от выхода из ЕС без сделки. Мэй пытается шантажировать депутатов, угрожая, с одной стороны, хаосом в случае жесткого Brexit, а с другой - отвергнутым первым соглашением.



Мэй не намерена радикально менять условия сделки, на согласование которой ушло больше года, считает эксперты и источники.





СМЫСЛ ИЛИ ЗАРПЛАТА



Как нанимателю придать смысл работе сотрудников и сэкономить на зарплатах? Девять из 10 сотрудников готовы поступиться четвертью зарплаты ради смысла в работе.



Множество исследований подтвердили предположение, что работники ожидают в обмен за свой труд чего-то большего, чем деньги. Размер вознаграждения связан с удовлетворенностью работой лишь незначительно. При этом с 2005 года критерий осмысленности при выборе работы становится все более востребованным.



Почему же тогда организации ничего не предпринимают для создания смысла?



Бизнес-лидеры упускают два момента, необходимых для действий в соответствии с полученными данными о влиянии смысла на производительность. Во-первых, любая бизнес-модель строится на выражении такого абстрактного понятия как смысл в денежном эквиваленте. Сколько стоит значимая работа? Какой размер инвестиций в эту область оправдан ожидаемой прибылью? И, во-вторых, как организациям придать значимость работе?





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 21.01.2019