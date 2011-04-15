РФПИ и Агентство развития Сербии договорились о совместных инвестициях

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Агентство развития Сербии договорились о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении РФПИ.



В рамках сотрудничества стороны намерены вести совместный поиск привлекательных инвестиционных проектов, способствующих укреплению двусторонних экономических связей и увеличению объема взаимных инвестиций между Россией и Сербией.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.



"AK&M" от 21.01.2019