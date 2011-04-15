Суд снял предварительный арест с дебиторской задолженности Газпрома. Об этом говорится в сообщении Нафтогаза.



Так, 16 января суд швейцарского кантона Цуг вынес постановление в деле по иску Нафтогаза против Газпрома относительно принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража в кантоне Цуг. Суд подтвердил, что решение по транзитному делу от 28 февраля 2018 года, обязывающее Газпром заплатить Нафтогазу $2.56 млрд с процентами, имеет силу и подлежит исполнению, а апелляция Газпрома в Швеции никоим образом на это не влияет. Однако суд снял предварительный арест с дебиторской задолженности Газпрома, так как наличие таковой не было подтверждено.



"Нафтогаз продолжает добиваться принудительного взыскания с Газпрома $2.56 млрд в нескольких юрисдикциях всеми возможными юридическими средствами и планирует свои дальнейшие действия в Швейцарии. Нафтогаз выражает сожаление в связи с отказом Газпрома исполнять действующее и обязательное для исполнения решение арбитража, а также уклонением российской компанией от исполнения решения на территории Швейцарии", - говорится в сообщении.



Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 21.01.2019