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21/01/2019
10:40

Рынок акций нацелился на рекорд

В пятницу индекс Мосбиржи уверенно закрепился выше верхней границы бокового канала на уровне 2445 пунктов, что открыло путь к историческим максимумам. После завершения российских торгов акциями фондовая Америка еще немного подросла, но сегодня с утра фьючерсы на американские индексы в легком минусе. Поэтому ожидается открытие вблизи достигнутых уровней. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.

Сегодня американский фондовый рынок торговаться не будет в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, поэтому внимание будет приковано к фьючерсам, которые будут котироваться до 21.00 MSK.

Как правило, в выходной день волатильность фьючерсов снижается, и не исключено, что российский рынок акций воспользуется этим и будет жить по собственным законам. Целью роста индекса Мосбиржи является отметка 2500 пунктов, где может последовать фиксация прибыли. Однако все будет определяться притоком западных денег, объем которого с начала года составил порядка $0.5 млрд, что внесло большой вклад в подъем рынка в целом.

Решение S&P о сохранении рейтинга России не окажет влияния на ход торгов. Более того, новость умеренно-негативная, поскольку из текста релиза складывается впечатление, что рейтинговое агентство скорее готово снизить рейтинг, нежели его повысить.

Аналитик ждет продолжения несильного укрепления рубля. Но потенциал роста российской валюты ограничен диапазоном 65-65.5 руб. за доллар - для его пробития нужны новые внутренние драйверы, либо еще одна волна оптимизма на мировом финансовом рынке.


"AK&M" от 21.01.2019
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