РСА поддерживает решение Минфина отложить расширение страховых сумм и сроков действия полисов ОСАГО

Минфин решил пока исключить нормы об увеличении лимитов выплат и сроков действия полисов по договорам ОСАГО. Это сделано для того, чтобы убыстрить внесение в Госдуму законопроекта о либерализации тарифов на обязательную "автогражданку". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСС, РСА и НССО со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева.



Он отметил, что не исключено, что эти предложения будут вынесены в отдельную инициативу.



Российский союз автостраховщиков поддерживает решение Минфина пока отложить расширение страховых сумм и сроков действия полисов ОСАГО.



"Что касается заключения договоров ОСАГО на несколько лет, то нам кажется, что это новшество будет мало востребовано автолюбителями. Скорее всего, большинство автовладельцев как покупали, так и будут покупать годичные договоры - ведь по ним будет оцениваться характер вождения автолюбителя, попадал ли он в ДТП и т.п., а эти параметры существенно сказываются на цене полиса", - полагает исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.



Существует и чисто юридическая коллизия, которую потребуется разрешить: сейчас договор ОСАГО является публичным (страховщик не имеет права отказать в заключении договора, так как страхование обязательное), а законопроект предполагает возможность продажи полиса по обоюдному согласию страхователя и страховщика. Кроме того, закон об ОСАГО регулирует правоотношения, связанные с обязательным видом страхования, а предлагаемые инициативы носят добровольный характер. Таким образом, для решения вопроса о многолетних договорах и увеличенных страховых суммах необходимо определиться с вопросом о публичности договора ОСАГО и возможностью наличия в законе об обязательном страховании норм о добровольных договорах.



Подготовленный Минфином законопроект позволит реализовать второй и последующие этапы реформы по либерализации тарифов по ОСАГО. Основным итогом реформы должны стать индивидуальные и справедливые тарифы для автовладельцев, учитывающие степень аварийности езды каждого водителя. В результате безаварийные водители (которых около 80%) будут платить меньше, а часто попадающие в аварии, грубо нарушающие ПДД и т.п. - больше.



Первый этап реформы начал работать с 9 января. Банк России своим указанием расширил границы тарифного коридора на 20% вверх и вниз от базовой цены, а также изменил подход к определению коэффициентов "возраст-стаж" и "бонус-малус". В результате тарифы стали более гибкими: опытные водители (старше 35 лет со стажем вождения от 3 лет) получили скидки в размере 1-7%, при этом более чем в 30 регионах РФ ряд страховых компаний оставил тарифы неизменными или снизил их.



Разработанный Минфином законопроект предполагает дальнейшее расширение тарифного коридора (до 30% осенью 2019 года, а затем - до 40% осенью 2020 года), отмену коэффициентов мощности и территории и введение коэффициентов, учитывающих стиль вождения и аварийность водителей.



Кроме того, на втором этапе Минфин также предполагал переход на разные типы полисов с разными лимитами выплат. Нынешний лимит в 400 тыс. руб. За вред имуществу и 500 тыс. руб. За вред здоровью должен был быть дополнен возможностью выбрать лимит в 1 и 2 млн руб. Кроме того, предполагалось, что автомобилисты смогут приобретать ОСАГО сразу на три года.



"AK&M" от 21.01.2019