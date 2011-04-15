Нефтяные котировки начинают текущую неделю умеренным ростом, Brent в моменте достигает значения $62.7/bbl, WTI торгуется в районе отметки $53.9/bbl. Поддержку ценам на нефть оказывают позитивные настроения игроков относительно баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Так, в конце прошлой недели выходили отчёты ОПЕК и МЭА, согласно которым добыча нефти в странах картеля в декабре сократилась на 0.78 mbd. В пятницу также выходили данные от Baker Hughes, согласно которым количество буровых установок в США за прошлую неделю резко сократилось на 21 единицу.



Кроме того, вышедшие данные о запасах американской нефти свидетельствовали об их сокращении. Все эти факторы позитивно влияют на ожидания инвесторов в отношение перспектив "чёрного золота". Тем не менее, риски замедления мировой экономики и рекордно высокой добычи нефти в США по-прежнему сохраняются, поэтому в среднесрочной перспективе мы не ждём существенного роста нефтяных котировок выше отметки $60/bbl.



На текущей неделе внимание участников рынка будет направлено на данные о запасах нефти в США, которые будут опубликованы в четверг. Кроме того, инвесторы будут реагировать на иные сигналы, позволяющие сделать вывод о состоянии баланса спроса и предложения на рынке энергоресурсов. Краткосрочными ориентирами на Brent выступят отметки $62-64/bbl.



Рубль незначительно снижается в основных валютных парах на старте торгов понедельника, однако текущая неделя может оказаться позитивной для российской валюты. Спрос на рисковые активы остается умеренным после того, как статистика по ВВП Китая совпала с ожиданиями рынка, а по теме торговых переговоров США и КНР рыночные игроки сохраняю позитивные ожидания. По данным агентства Bloomberg, Китай рассматривает шестилетний план покупок для того, чтобы увеличить импорт из США, который позволит перестроить отношения между двумя крупнейшими мировыми экономиками.



Однако стоит отметить, что данная информация не получила подтверждения у официальных источников. Также по сообщениям Bloomberg США и Китай пока не добились заметного прогресса по вопросу защиты интеллектуальной собственности. На этом фоне спрос на рисковые активы скорее останется нейтральным до появления новых сигналов о предвидении переговоров между США и КНР.



Помимо нейтрального для рисковых активов внешнего фона поддержку российской валюте на текущей неделе будет оказывать фактор налоговых платежей, пик которых приходится на пятницу. Кроме того, поддержкой для рубля продолжает выступать позитивная динамика нефтяных цен и предстоящее размещение ОФЗ, где рынку могут быть предложены более высокие объемы (35 млрд. руб. на прошлой неделе). С учетом обозначенных факторов в течение недели рубль может попытаться протестировать отметку 66 в паре с долларом и 75 в паре с евро. Риски для европейской валюты, обозначенные выше, могут позволить рублю лучше чувствовать себя именно в паре с евро.



"AK&M" от 21.01.2019