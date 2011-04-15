В России могут ограничить продажу автомобилей за наличные

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) обратилась в Центробанк с просьбой ограничить покупку автомобилей за наличные. Об этом говорится в сообщении ассоциации.



Таким образом, автодилеры предлагают бороться с нелегальным оборотом наличных, в том числе на авторынке. За образец предложено взять правила для юридических лиц, которым запрещено платить наличными более 100 тыс. руб.



Кроме этого, в РОАД попросили ЦБ снизить комиссию при безналичному расчёту с 1.5-2 до 0.2-0.3%.



"AK&M" от 21.01.2019