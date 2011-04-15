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21/01/2019
12:58

В России могут ограничить продажу автомобилей за наличные

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) обратилась в Центробанк с просьбой ограничить покупку автомобилей за наличные. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

Таким образом, автодилеры предлагают бороться с нелегальным оборотом наличных, в том числе на авторынке. За образец предложено взять правила для юридических лиц, которым запрещено платить наличными более 100 тыс. руб.

Кроме этого, в РОАД попросили ЦБ снизить комиссию при безналичному расчёту с 1.5-2 до 0.2-0.3%.

"AK&M" от 21.01.2019
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