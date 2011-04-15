ЦБ 17 января приобрёл валюту для Минфина на 15.6 млрд руб.

Банк России 17 января приобрёл валюту для Минфина на 15.6 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.



Минфин с 15 января по 6 февраля намерен купить валюту на 265.8 млрд руб.



Напомним, Банк России 23 августа 2018 года объявил о том, что в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков до конца сентября 2018 года не будет покупать валюту для Минфина в рамках реализации механизма бюджетного правила. Затем мораторий на приобретение валюты был продлён до конца 2018 года. Покупка валюты возобновилась 15 января 2019 года.



"AK&M" от 21.01.2019