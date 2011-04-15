Кабмин исключил избыточные требования при строительстве ветроэлектростанций

Правительство РФ исключило необходимость установления охранных зон в отношении ветроэлектростанций из правил установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Принятое решение позволит устранить административные барьеры при строительстве ветроэлектростанций, использовать в полном объёме земельные участки, расположенные вблизи ветроэнергетических установок, полагает кабинет министров.



"AK&M" от 21.01.2019