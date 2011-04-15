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21/01/2019
13:35

Поставки продовольствия из РФ в ФРГ в 2018 году выросли на 34% до $213 млн

Объём поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия из РФ в ФРГ в 2018 году вырос на 34% и составил $213 млн. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам рабочей встречи министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева с президентом Немецкого крестьянского союза (НКС) Йоахимом Руквидом.

По словам Д.Патрушева, российские поставщики готовы и дальше наращивать экспорт на рынок ФРГ зерновых культур, а также мясной, рыбной и молочной продукции.

Кроме того, глава Минсельхоза и президент НКС обсудили взаимодействие в рамках Генеральной Ассамблеи Всемирной организации фермеров, последнее заседание которой состоялась в мае 2018 года в России.

Как подчеркнул Д.Патрушев, одной из основных задач министерства является создание благоприятных условий для развития малого бизнеса в сельских территориях. В связи с этим для нашей страны представляет большой интерес изучение опыта Германии в области создания и поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также продолжение сотрудничества Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России с НКС.

Подобное взаимодействие позволяет обмениваться положительным опытом по вопросам реализации мер господдержки, регулирования аграрного законодательства, ветеринарии, фитосанитарного контроля, и другим аспектам, а также поддерживать конструктивный диалог между странами.

"AK&M" от 21.01.2019
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