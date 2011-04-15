В Москве построили 8.6 млн кв. м недвижимости в 2018 году. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, слова которого приводятся в сообщении, напомнил, что в 2017 году было введено 8.5 млн кв. м недвижимости.



"Около трети всего ввода 2018 года пришлось на жилые дома: за счёт всех источников финансирования построено 3.5 млн кв. м жилья. Для сравнения: в 2017 году был обеспечен ввод на уровне 3.4 млн "квадратов". 85% пришлось на долю инвестиционных объектов", - сказал С.Лёвкин.



По его словам, помимо строительства жилья, объектов торговли и услуг, девелоперы активно развивают социальную инфраструктуру.



"AK&M" от 21.01.2019