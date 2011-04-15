Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/01/2019
13:49

Реконструкция Волоколамского шоссе завершится через два года

Реконструкцию Волоколамского шоссе планируется закончить в 2021 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Большая часть работ уже завершена, в том числе самые сложные объекты - тоннели на пересечении с Ленинградским шоссе и путепроводы над путями Московского центрального кольца. Осталось реконструировать развязку на пересечении с МКАД и участок магистрали от МКАД до реки Сходни", - рассказал С.Собянин.

Он напомнил, что 17 января открылось движение по разворотной эстакаде на пересечении Волоколамского шоссе и улицы Академика Курчатова. "По контракту эстакаду на Волоколамском шоссе планировалось открыть только в 2020 году. Но строители справились со своей задачей на год раньше срока", - пояснил глава города.

По его словам, новая эстакада существенно сократит избыточный пробег транспорта. Водители, которые едут в сторону области, смогут поворачивать на Академика Курчатова и разворачиваться в центр, не делая лишний крюк длиной 2.5 км до Канала им. Москвы и обратно.

"AK&M" от 21.01.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100