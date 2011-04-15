Реконструкция Волоколамского шоссе завершится через два года

Реконструкцию Волоколамского шоссе планируется закончить в 2021 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Большая часть работ уже завершена, в том числе самые сложные объекты - тоннели на пересечении с Ленинградским шоссе и путепроводы над путями Московского центрального кольца. Осталось реконструировать развязку на пересечении с МКАД и участок магистрали от МКАД до реки Сходни", - рассказал С.Собянин.



Он напомнил, что 17 января открылось движение по разворотной эстакаде на пересечении Волоколамского шоссе и улицы Академика Курчатова. "По контракту эстакаду на Волоколамском шоссе планировалось открыть только в 2020 году. Но строители справились со своей задачей на год раньше срока", - пояснил глава города.



По его словам, новая эстакада существенно сократит избыточный пробег транспорта. Водители, которые едут в сторону области, смогут поворачивать на Академика Курчатова и разворачиваться в центр, не делая лишний крюк длиной 2.5 км до Канала им. Москвы и обратно.



"AK&M" от 21.01.2019