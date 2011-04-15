Минстрой утвердил правила проектирования систем газопотребления жилых зданий

Минстрой утвердил новый свод правил "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления", говорится в сообщении министерства.



Документ устанавливает правила проектирования систем газопотребления (внутренних сетей газопотребления) одноквартирных и блокированных жилых домов, а также жилых многоквартирных зданий, в которых в качестве топлива используется природный газ. Свод правил вступит в силу 6 июня 2019 года.



Документ регламентирует все требования безопасности при проектировании и эксплуатации газифицированных жилых домов, в том числе требования к помещениям и размещению газоиспользующего оборудования, требования к газоиспользующему оборудованию, к внутренним газопроводам, в том числе к соединениям труб, требования к инженерно-техническому обеспечению помещений с газоиспользующим оборудованием, требования к проектным решениям, обеспечивающим пожарную безопасность и безопасную эксплуатацию газоиспользующего оборудования. А также требования к эксплуатации сетей газопотребления в жилых одноквартирных, блокированных домах и многоквартирных зданиях.



В частности, системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа в многоквартирных жилых зданиях должны быть установлены в теплогенераторных, предназначенных для встроенных или пристроенных помещений общественного назначения, в помещениях квартир при размещении в них газоиспользующего оборудования.



Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированы с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания.



Для погашения давления взрыва и обеспечения устойчивости здания при взрыве газовоздушной смеси в помещении с газоиспользующим оборудованием следует предусматривать легкосбрасываемые конструкции. В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проёмов с площадью стекла из расчёта 0.03 куб. м на 1 кв. м объёма помещения или использовать оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288.



При этом ГОСТ Р 56288-2014 "Конструкции оконные со стеклопакетами легкосбрасываемые для зданий. Технические условия" действует с 2014 года, но до вступления в силу СП 402.1325800.2018 оконные конструкции, соответствующие данному стандарту, практически не использовались из-за более высокой стоимости по сравнению с обычными окнами.



"AK&M" от 21.01.2019