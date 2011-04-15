Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/01/2019
14:08

Минстрой утвердил правила проектирования систем газопотребления жилых зданий

Минстрой утвердил новый свод правил "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления", говорится в сообщении министерства.

Документ устанавливает правила проектирования систем газопотребления (внутренних сетей газопотребления) одноквартирных и блокированных жилых домов, а также жилых многоквартирных зданий, в которых в качестве топлива используется природный газ. Свод правил вступит в силу 6 июня 2019 года.

Документ регламентирует все требования безопасности при проектировании и эксплуатации газифицированных жилых домов, в том числе требования к помещениям и размещению газоиспользующего оборудования, требования к газоиспользующему оборудованию, к внутренним газопроводам, в том числе к соединениям труб, требования к инженерно-техническому обеспечению помещений с газоиспользующим оборудованием, требования к проектным решениям, обеспечивающим пожарную безопасность и безопасную эксплуатацию газоиспользующего оборудования. А также требования к эксплуатации сетей газопотребления в жилых одноквартирных, блокированных домах и многоквартирных зданиях.

В частности, системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа в многоквартирных жилых зданиях должны быть установлены в теплогенераторных, предназначенных для встроенных или пристроенных помещений общественного назначения, в помещениях квартир при размещении в них газоиспользующего оборудования.

Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированы с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания.

Для погашения давления взрыва и обеспечения устойчивости здания при взрыве газовоздушной смеси в помещении с газоиспользующим оборудованием следует предусматривать легкосбрасываемые конструкции. В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проёмов с площадью стекла из расчёта 0.03 куб. м на 1 кв. м объёма помещения или использовать оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288.

При этом ГОСТ Р 56288-2014 "Конструкции оконные со стеклопакетами легкосбрасываемые для зданий. Технические условия" действует с 2014 года, но до вступления в силу СП 402.1325800.2018 оконные конструкции, соответствующие данному стандарту, практически не использовались из-за более высокой стоимости по сравнению с обычными окнами.

"AK&M" от 21.01.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100