Nayara Energy планирует выйти на нефтехимический рынок Индии в 2022 году. Об этом говорится в сообщении НК "Роснефть", которая владеет 49.13% компании.



Nayara Energy Limited разрабатывает поэтапную программу развития своего НПЗ в городе Вадинар. Первый этап предполагает организацию производства нефтехимической продукции и выход на индийский нефтехимический рынок. Данное решение уже одобрено советом директоров Nayara Energy.



Первая фаза реализации программы развития НПЗ Вадинар включает в себя строительство новых установок, которые позволят производить до 450 тыс. т полипропилена в год. Проект планируется завершить в 2022 году.



Предварительный общий объём инвестиций на первом этапе составит $850 млн. Финансирование планируется обеспечить за счёт собственных средств индийской компании, а также с привлечением банковского финансирования. В данный момент проводится экономическая оценка программы, по итогам которой в течение 2019 года будет принято окончательное решение о реализации проекта.



Новая программа развития позволит в среднесрочной перспективе улучшить финансовые показатели Nayara Energy и оптимизировать существующие производственные процессы.



Nayara Energy Limited - первоклассный актив с расположенными в Индии НПЗ и сетью АЗС. В августе 2017 года Роснефть совместно с консорциумом международных инвесторов, в который входят Trafigura и UCP, приобрела этот актив у Essar Energy Holdings и аффилированных с ней компаний.



Nayara Energy владеет вторым по величине в Индии частным нефтеперерабатывающим заводом мощностью 20 млн т в год (индекс Нельсона 11.8, глубина переработки - 95.5%), нефтехранилищем, портом, инфраструктурой, а также сетью АЗС (около 4.8 тыс. станций).



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО, за 9 месяцев 2018 года выросла в 3.4 раза до 451 млн руб. со 131 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года скорректирована в связи с уточнением финальной справедливой стоимости активов, приобретённых в 2017 году. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, в долларовом выражении составила $7.4 млрд против $2.2 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 41.1% до 6.073 млрд руб. с 4.305 млрд руб., показатель EBITDA - на 57.7% до 1.593 млрд руб. с 1.01 млрд руб.



"AK&M" от 21.01.2019