Развитие газомоторного рынка в Ростовской области идёт по графику, Газпром

Реализация пилотного проекта идёт в соответствии с подписанной в ноябре 2018 года Газпромом, РОСНАНО и правительском Ростовской области "дорожной картой". Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам встречи председателя совета директоров ПАО "Газпром" Виктора Зубкова и губернатора Ростовской области Василия Голубева.



Проект предусматривает строительство до 2022 года 20 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и установку восьми модулей для заправки природным газом на АЗС. В результате газозаправочная сеть Газпрома в регионе, с учётом уже имеющихся 11 станций, будет насчитывать 39 объектов. Планируется, что парк газомоторной техники к этому времени вырастет до 55 тыс. единиц, что позволит довести реализацию природного газа в качестве моторного топлива в регионе до 250 млн куб. м в год.



На совещании был рассмотрен ход работ по первоочередным объектам. В настоящее время уже ведётся строительство двух станций - в городах Каменск-Шахтинский и Константиновск. Идёт проработка вопросов сооружения станций в городах Белая Калитва, Донецк, Морозовск, Новошахтинск, Ростов-на-Дону (две станции) и на трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе. Изучаются варианты размещения модулей на АЗС Группы "Газпром" и сторонних операторов.



"Работа в рамках проекта идёт четко по плану. Газпром будет вводить в строй новые газозаправочные объекты. В 2019-2021 годах цена газомоторного топлива на АНГКС Газпрома в Ростовской области не будет превышать 16.5 руб. за кубометр - это её текущий уровень. Кроме того, нам предстоит в сжатые сроки создать максимально комфортные условия для перевода будущими потребителями транспорта на газ. Необходимы системный подход и консолидация усилий органов исполнительной власти федерального, регионального, муниципального уровня, а также бизнеса", - сказал В.Зубков, цитируемый в сообщении.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 21.01.2019