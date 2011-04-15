Ингосстрах изменяет базовую ставку тарифа по ОСАГО в регионах

Ингосстрах снижает базовую ставку тарифа при оформлении ОСАГО физических лиц – владельцев легковых автомобилей категории "B" и "BE" в 5 регионах России. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



С 18 января 2019 года размер базовой ставки в Вологодской, Владимирской, Ярославской и Воронежской областях, а также в Республике Коми составит 3946 руб. В Республике Удмуртия тариф снизится до 3912 руб. Ранее в этих регионах тариф составлял 4118 руб.



В ряде регионов и населённых пунктов произойдёт небольшое повышение тарифа. В частности, в Архангельске, Северодвинске и Котласе базовая ставка увеличена до 4324 руб., в Казани – до 4200 руб., в Республике Татарстан (за исключением Казани) и городах Бердске и Искитиме Новосибирской области – до 4365 руб. В остальных административно-территориальных единицах Новосибирской области базовая ставка остаётся без изменений.



9 января 2019 года вступило в силу указание ЦБ РФ о расширении тарифного коридора до уровня 2746–4942 руб., пересмотре системы коэффициентов "возраст-стаж" (КВС) и изменении порядка применения коэффициента "бонус-малус" (КБМ). Данное указание является частью проекта либерализации ОСАГО, нацеленного на предоставление справедливого тарифа для каждого клиента, а также переход к рыночной модели бизнеса в сегменте ОСАГО.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 21.01.2019