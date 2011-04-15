Nissan и Renault не планируют слияние. Об этом заявил гендиректор Nissan Хирото Сайкава, комментируя сообщения о планах французских властей добиваться слияния автоконцерна с Renault в единую холдинговую компанию, пишет газета "Ведомости".



По его словам, компании не обсуждают этот вопрос. Х.Сайкава добавил, что сообщения о позиции Парижа комментировать не может, поскольку лично "не слышал этого".



В свою очередь министр финансов Франции Брюно Ле Мэр также опроверг информацию о планах французского правительства добиться слияния Renault и Nissan. Сейчас такой "вопрос не стоит на повестке дня".



Nissan Motor Co., Ltd. - глобальная автомобилестроительная компания, которая предлагает более 60 моделей под брендами Nissan, Infiniti и Datsun.



Головной офис Nissan расположен в городе Иокогама (Япония). Деятельность компании охватывает шесть регионов: Азия и Океания, Африка, Ближний Восток и Индия, Китай, Европа, Латинская Америка и Северная Америка.



С марта 1999 года Nissan совместно с французской автомобилестроительной компанией Renault входит в Альянс Renault-Nissan.



В 2016 году Nissan приобрёл 34% акций компании Mitsubishi Motors, которая стала третьим полноправным членом альянса.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"