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21/01/2019
14:05

Nissan и Renault не планируют слияние

Nissan и Renault не планируют слияние. Об этом заявил гендиректор Nissan Хирото Сайкава, комментируя сообщения о планах французских властей добиваться слияния автоконцерна с Renault в единую холдинговую компанию, пишет газета "Ведомости".

По его словам, компании не обсуждают этот вопрос. Х.Сайкава добавил, что сообщения о позиции Парижа комментировать не может, поскольку лично "не слышал этого".

В свою очередь министр финансов Франции Брюно Ле Мэр также опроверг информацию о планах французского правительства добиться слияния Renault и Nissan. Сейчас такой "вопрос не стоит на повестке дня".

Nissan Motor Co., Ltd. - глобальная автомобилестроительная компания, которая предлагает более 60 моделей под брендами Nissan, Infiniti и Datsun.

Головной офис Nissan расположен в городе Иокогама (Япония). Деятельность компании охватывает шесть регионов: Азия и Океания, Африка, Ближний Восток и Индия, Китай, Европа, Латинская Америка и Северная Америка.

С марта 1999 года Nissan совместно с французской автомобилестроительной компанией Renault входит в Альянс Renault-Nissan.

В 2016 году Nissan приобрёл 34% акций компании Mitsubishi Motors, которая стала третьим полноправным членом альянса.


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