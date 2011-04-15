Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 января

Банк России установил на 22 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.5693

1 Азербайджанский манат 39.1178

100 Армянских драмов 13.6691

1 Белорусский рубль 30.8811

1 Болгарский лев 38.6170

1 Бразильский реал 17.6889

100 Венгерских форинтов 23.7368

1000 Вон Республики Корея 58.8151

10 Гонконгских долларов 84.5868

1 Датская крона 10.1161

1 Доллар США 66.3634

1 Евро 75.5481

100 Индийских рупий 93.2489

100 Казахстанских тенге 17.5203

1 Канадский доллар 49.9913

100 Киргизских сомов 95.0765

10 Китайских юаней 97.7355

10 Молдавских леев 38.7524

1 Новый туркменский манат 18.9881

10 Норвежских крон 77.5491

1 Польский злотый 17.5951

1 Румынский лей 16.0535

1 СДР (специальные

права заимствования) 92.4575

1 Сингапурский доллар 48.8397

10 Таджикских сомони 70.3748

1 Турецкая лира 12.4137

10000 Узбекских сумов 79.5093

10 Украинских гривен 23.7412

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.3301

10 Чешских крон 29.5119

10 Шведских крон 73.7019

1 Швейцарский франк 66.6835

10 Южноафриканских рэндов 47.7950

100 Японских иен 60.5257

"AK&M" от 21.01.2019