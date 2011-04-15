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21/01/2019
14:04

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 января

Банк России установил на 22 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 47.5693
1 Азербайджанский манат 39.1178
100 Армянских драмов 13.6691
1 Белорусский рубль 30.8811
1 Болгарский лев 38.6170
1 Бразильский реал 17.6889
100 Венгерских форинтов 23.7368
1000 Вон Республики Корея 58.8151
10 Гонконгских долларов 84.5868
1 Датская крона 10.1161
1 Доллар США 66.3634
1 Евро 75.5481
100 Индийских рупий 93.2489
100 Казахстанских тенге 17.5203
1 Канадский доллар 49.9913
100 Киргизских сомов 95.0765
10 Китайских юаней 97.7355
10 Молдавских леев 38.7524
1 Новый туркменский манат 18.9881
10 Норвежских крон 77.5491
1 Польский злотый 17.5951
1 Румынский лей 16.0535
1 СДР (специальные
права заимствования) 92.4575
1 Сингапурский доллар 48.8397
10 Таджикских сомони 70.3748
1 Турецкая лира 12.4137
10000 Узбекских сумов 79.5093
10 Украинских гривен 23.7412
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.3301
10 Чешских крон 29.5119
10 Шведских крон 73.7019
1 Швейцарский франк 66.6835
10 Южноафриканских рэндов 47.7950
100 Японских иен 60.5257

"AK&M" от 21.01.2019
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