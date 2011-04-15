Porsche отзывает 1.236 тыс. автомобилей в РФ

ООО "Порше Руссланд" отзывает 1236 транспортных средств марки Porsche Panamera. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат 1154 автомобиля, реализованные с 15 ноября 2016 года по 17 декабря 2018 года, и 82 не реализованных автомобиля.



Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что из-за ошибки в программном обеспечении функция усиления рулевого управления может оказаться недоступной на непродолжительное время.



В этом случае для вращения рулевого колеса потребуется прилагать повышенное усилие. Функциональность усилителя рулевого управления полностью восстанавливается после выключения и последующего включения зажигания.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будет произведено перепрограмирование блока управления электроусилителя руля.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

ООО "Порше Руссланд" - официальный представитель изготовителя Porsche на российском рынке.





"AK&M" от 21.01.2019