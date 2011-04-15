Владельцы ЧТПЗ перевели 56.9% акций из офшоров в прямое владение

Члены совета директоров Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрей Комаров и Александр Федоров (его интересы представляет сын Павел Федоров) перевели 56.9% акций компании из офшоров в прямое владение. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



А.Комаров стал прямым владельцем 49.4% акций, ранее принадлежавших Arbordeen International Limited, А.Федоров - 6.9% акций, которые принадлежали Poweredge Holdings Ltd. Таким образом, доля А.Комарова возросла до 50.003%, с учётом косвенного владениями акциями ЧТПЗ через Первоуральский новотрубный завод - 85.285%.



ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ, ИНН 7449006730) производит трубы различного сортамента. Его доля в объёме производства трубной продукции, выпускаемой в РФ, составляет около 17%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании чёрной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, компанию по заготовке и переработке металлолома "МЕТА", предприятия по производству магистрального оборудования "СОТ", "ЭТЕРНО", MSA (Чехия). Нефтесервисный бизнес группы представлен компанией "Римера".



Уставный капитал ЧТПЗ составляет 472.383 млн руб. и разделён на 472382880 обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. Компания Mountrise Limited (Кипр) владеет 51.9969% уставного капитала завода, АО "Первоуральский новотрубный завод" - 33.98689%, Bounceward Ltd. (Британские Виргинские острова) - 6.0055% (по состоянию на 1 сентября 2017 года).



Чистая прибыль группы ЧТПЗ за первое полугодие 2018 года по МСФО увеличилась в 2.68 раза до 5.621 млрд руб. с 2.101 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 30.83% до 94.941 млрд руб. с 72.566 млрд руб., операционная прибыль - на 65.72% до 12.2 млрд руб. с 7.362 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.42 раза до 7.542 млрд руб. с 3.114 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 48% до 16.238 млрд руб. с 11.001 млрд руб.



Чистая прибыль ЧТПЗ в первом полугодии 2018 года составила 6.927 млрд руб. против убытка в 864.754 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 32.95% до 71.921 млрд руб. с 54.095 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.14 раза до 7.053 млрд руб. с 3.289 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 7.862 млрд руб. против убытка в 856.197 млн руб. за аналогичный период 2017 года.



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