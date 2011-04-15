Должники в 2018 году стали в 1.5 раза чаще пользоваться процедурой банкротства, ОКБ

Количество граждан и ИП, в отношении которых введена процедура банкротства и/или реализация имущества, в 2018 году выросло на 47% до 44 тыс. Об этом говорится в сообщении ОКБ.



К потенциальным банкротам были отнесены граждане, которые попадают под действие закона "О банкротстве - имеют долг более 500 тыс. руб. и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.



На 1 января 2019 года под это определение попадали порядка 748.2 тыс. россиян, или 1.3% от общего числа заёмщиков с открытыми счетами. Средний долг такого заёмщика перед кредиторами составил 1.68 млн руб. По сравнению с прошлым годом количество потенциальных банкротов выросло на 6%.



Самая высокая доля потенциальных банкротов среди заёмщиков с открытыми счетами зафиксирована в Ингушетии - 3.3%, Бурятии - 2.4%, Магаданской области - 2.4%, Карачаево-Черкесии - 2.3% и в Республике Саха (Якутия) - 2.2%.



Больше всего потенциальных банкротов в абсолютном выражении проживает в столичном регионе - 125.9 тыс., Санкт-Петербурге и области. - 46.3 тыс., в Краснодарском крае - 32.6 тыс., Свердловской области - 27.7 тыс., и в Башкортостане - 26.2 тыс.



Самое значительное количество граждан, в отношении которых в 2018 году введена процедура банкротства (реализации имущества), также проживает в столичном регионе - 6.118 тыс. В Санкт-Петербурге и области данный показатель составляет 2.358 тыс., Башкортостане - 2.021 тыс., Самарской области - 1.715 тыс. и Свердловской области - 1.557 тыс.



Самый значительный рост количества процедур банкротства в 2018 году отмечается в Ульяновской и Калужской областях, а также в ЯНАО, Тульской и Тюменской областях.



При этом в процентном соотношении чаще всего процедурой банкротства пользовались проблемные должники из Вологодской, Пензенской и Самарской и Омской областей, а также Чувашии.



Самая низкая доля потенциальных банкротов отмечается в Чеченской Республике и Ненецком АО, в Республике Алтай, Удмуртской Республике и Алтайском крае.



Меньше всего граждан, попадающих под действие закона "О банкротстве", проживают в Ненецком АО, на Чукотке и в Чеченской Республике, на Алтае и в Еврейской АО.





"AK&M" от 21.01.2019