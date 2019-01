Dell Technologies закрыла транзакцию по преобразованию акций класса V

Группа компаний Dell Technologies объявила об успешном закрытии транзакции по преобразованию акций класса V после её утверждения акционерами на внеочередном собрании, которое состоялось 11 декабря 2018 года. Об этом говорится в сообщении компании.



В связи с этой транзакцией по преобразованию акций класса V группа Dell Technologies выплатила $14 млрд наличными и выпустила 149387617 акций класса C. Обращение обыкновенных акций Dell Technologies класса V (NYSE: DVMT) было прекращено до открытия торгов 28 декабря 2018 года. Выпущенные Dell Technologies обыкновенные акции класса C (NYSE: Dell) начали условно обращаться 26 декабря 2018 года, а с 28 декабря 2018 года торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже на регулярной основе.



Упрощение корпоративной структуры даёт всем держателям публичных акций возможность в будущем участвовать в деятельности компании благодаря владению обыкновенными акциями Dell Technologies класса C, которые охватывают весь бизнес и активы Dell Technologies. Группа Dell Technologies инвестировала значительные средства, чтобы обеспечить достижение устойчивого долгосрочного роста и увеличение доли рынка и стать ведущим и ключевым поставщиком традиционных и новых решений в области ИТ-инфраструктуры для центров обработки данных, клиентских систем и облака.



Каждая выпущенная в обращение обыкновенная акция класса V преобразована в право держателя на получение либо $120 наличными без процентов; при этом совокупное денежное возмещение ограничено $14 млрд, либо 1.8066 обыкновенной акции класса C. Такой коэффициент обмена был рассчитан на основе решения по совокупной сумме выплат наличными, описанного ниже, а также совокупной средневзвешенной по объёму цены акции класса V на Нью-Йоркской фондовой бирже (на основе отчетов Bloomberg) за период из 17 последовательных торговых дней, который начался 28 ноября 2018 года и закончился 21 декабря 2018 года, которая составила $104.8700.



Поскольку большинство держателей акций класса V выбрали выплату наличными, сумма которой составляет около $21.8 млрд, что превышает сумму совокупного денежного возмещения в $14 млрд, денежное возмещение будет выплачиваться с учетом пропорционального коэффициента в размере около 0.6414 (совокупное денежное возмещение в сумме $14 млрд, разделённое на фактическую сумму в размере около $21.8 млрд). Каждый держатель акций класса V, выбравший денежное возмещение за свои обыкновенные акции класса V, имеет право получить денежное возмещение за количество акций класса V, скорректированное с учётом пропорционального коэффициента, а остальная часть имеющихся у него обыкновенных акций класса V будет обменена на обыкновенные акции класса C с доплатой наличными за дробное количество обыкновенных акций класса C.



После закрытия транзакции по преобразованию акций класса V у группы Dell Technologies будет примерно 171909324 имеющихся в обращении обыкновенных акций класса C (или примерно 206478102 в пересчёте на "разводненные" (fully diluted) акции, до применения метода казначейских акций) и примерно 718434605 обыкновенных акций всего (или примерно 763912474 в пересчете на полностью "разводненные" акции, до применения метода казначейских акций).



Dell Technologies - группа компаний с ИТ-экспертизой, поставляющая предприятиям ключевую инфраструктуру для построения цифрового будущего, трансформации ИТ и защиты их актива - информации. Dell Technologies обслуживает заказчиков разного масштаба, начиная от 98% компаний из списка Fortune 500 и заканчивая индивидуальными пользователями, и предлагает самый широкий портфель инновационных решений, охватывающих всю ИТ-инфраструктуру: от клиентских систем до центров обработки данных и облака.



"AK&M" от 21.01.2019