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21/01/2019
17:43

Роспотребнадзор запустил "горячую линию" по качеству молочной продукции

Роспотребнадзор сегодня, 21 января, запустил "горячую линию" по вопросам качества и безопасности молочной продукции и срокам годности. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Специалисты Управлений по субъектам РФ до 4 февраля будут консультировать население по вопросам нормативных требований к молочным продуктам, расскажут о рекомендациях по выбору продуктов питания, о том, куда писать обращения в случае обнаружения некачественного продукта в магазине и другие вопросы.

Телефоны "горячих линий" и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах Управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.


"AK&M" от 21.01.2019
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