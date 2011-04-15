Роспотребнадзор запустил "горячую линию" по качеству молочной продукции

Роспотребнадзор сегодня, 21 января, запустил "горячую линию" по вопросам качества и безопасности молочной продукции и срокам годности. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Специалисты Управлений по субъектам РФ до 4 февраля будут консультировать население по вопросам нормативных требований к молочным продуктам, расскажут о рекомендациях по выбору продуктов питания, о том, куда писать обращения в случае обнаружения некачественного продукта в магазине и другие вопросы.



Телефоны "горячих линий" и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах Управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.





"AK&M" от 21.01.2019