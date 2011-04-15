ЦБ объявил учётную цену золота на 22 января - 2728.27 руб./г против 2740.48 руб./г на 19 января
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 22 января. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2728.27 руб./грамм
Серебро: - 33.01 руб./грамм
Платина: - 1702.64 руб./грамм
Палладий: - 2955.08 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
15.01 16.01 17.01 18.01 19.01
Золото 2794.74 2780.79 2769.98 2764.26 2740.48
Серебро 33.87 33.68 33.48 33.20 33.22
Платина 1730.38 1727.54 1717.15 1719.65 1727.39
Палладий 2836.44 2855.52 2859.05 2967.20 3021.87