Российская национальная перестраховочная компания возместила убытки ВТБ по гибели спутника "Ангосат"

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) произвела два транша выплат в пользу компании "ВТБ Страхование" по своей доле убытка, связанного с гибелью спутника "Ангосат", в размере $8 млн и 111 тыс. евро. Об этом говорится в сообщении компании.



Отметим, что в декабре 2018 года РНПК уже выплатила по этому страховому событию 475 млн руб. страховой группе "СОГАЗ".



По доле РНПК убыток по "Ангосат" ещё не закрыт, процесс урегулирования продолжается.



АО "Российская национальная перестраховочная компания" создано во исполнение Федерального Закона N 363 - ФЗ от 3 июля 2016 года о внесении изменений в закон РФ "Об организации страхового дела в РФ" решением совета директоров своего единственного учредителя - Центрального Банка России, которому принадлежит 100% акций компании. Оплаченный уставный капитал - 21.3 млрд руб. Лицензия на перестрахование ПС N 4351 от 12 октября 2016 года.



СК "ВТБ Страхование" работает на страховом рынке с 2000 года. Уставный капитал ООО СК "ВТБ Страхование" - 5.5 млрд руб. Общий объём страховых сборов по итогам 2017 года составил 81.2 млрд руб.



"Ангосат" - космический аппарат, созданный РКК "Энергия" в интересах Республики Ангола. Он был предназначен для обеспечения вещания в частотных C- и Ku-диапазонах на территории Республики Ангола, а также всего африканского континента. Проект "Ангосат" предусматривал создание спутника связи с ретранслятором, его запуск на геостационарную орбиту и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания.



"AK&M" от 21.01.2019