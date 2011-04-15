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21/01/2019
15:53

Цены на сахар от производителей за неделю снизились на 0.6% до 36.31 руб. за кг без НДС

Средняя цена промышленных производителей на сахар белый свекловичный на 17 января снизилась за неделю на 0.6% до 36.31 руб. за кг без НДС. Об этом сообщил Минсельхоз.

Потребительская цена по состоянию на 14 января сложилась на уровне 46.67 руб. за кг и за неделю незначительно выросла, на 0.1%.

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдался рост биржевых котировок на сахар-сырец. По состоянию на 17 января котировки сложились на уровне $283 за т (+1.4% за неделю).

По итогам 2018 года сахарная свекла (фабричная) выкопана с площади 1.1 млн га, накопано 41.3 млн т при урожайности 375.7 ц/га. В январе-ноябре 2018 года производство сахара-песка составило 5.5 млн т.

"AK&M" от 21.01.2019
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