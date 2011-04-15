Концепцию СЭФ-2019 обсудили в администрации Курской области
18 января 2019 года состоялось заседание оргкомитета VIII Среднерусского экономического форума под руководством врио губернатора Курской области Романа Старовойта. Роман Владимирович сообщил, что им утверждён состав организационного комитета СЭФ-2019 и определены даты проведения форума. В 2019 году форум пройдёт в Курске 26-27 июня.
Проект концепции СЭФ-2019 представила член оргкомитета, генеральный директор информационного агентства АК&M Зоя Ларькина. В ближайшее время концепция будет детально проработана всеми заинтересованными структурами. Вернуться к обсуждению этого и других вопросов планируется на очередном заседании оргкомитета, которое состоится в течение месяца.
Презентовать СЭФ-2019 планируется на инвестиционном форуме, который пройдёт с 13 по 15 февраля в Сочи.