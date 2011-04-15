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21/01/2019
16:46

Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю снизилось на 3.4%

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 9 по 16 января, снизилась на 3.4% до 670.6 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.

За неделю уменьшение количества безработных произошло в 83 субъектах РФ. Наибольшее сокращение показателя наблюдалось в Сахалинской, Смоленской, Мурманской, Новгородской, Иркутской, Магаданской областях, Республике Калмыкия, Ямало-Ненецком, Чукотском автономных округах и в Севастополе.

Незначительный рост численности безработных отмечен в Пензенской области и Чеченской Республике.


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