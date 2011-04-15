Авиакомпании РФ с начала года задержали 36 международных чартерных рейсов более чем на два часа

Авиакомпании РФ с начала года, с 1 по 20 января, задержали 36 международных чартерных рейсов более чем на два часа. Об этом говорится в материалах Росавиации.



Так, ряд рейсов был задержан в связи с отказом и неисправностью авиационной техники.



Из общего числа задержанных рейсов по решению эксплуатанта ВС было задержано 18 рейсов. Так, в связи со снятием неадекватного пассажира 19 января на два часа был задержан рейс KAR2597 ООО "Авиакомпания "Икар", летевший по маршруту Казань-Камрань. В связи с отказом двух пассажиров от полёта и снятием багажа 18 января на два часа был задержан рейс NWS2485 ООО "Северный Ветер", летевший по маршруту Санкт-Петербург ("Пулково") - Пхукет.



Кроме того, 11 января в связи с забастовкой персонала УВД в Италии почти на четыре часа был задержан рейс PBD863 ООО "Авиакомпания "Победа", летевший по маршруту Калининград (Храброво) - Рим.



"AK&M" от 21.01.2019