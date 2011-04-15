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21/01/2019
18:10

Ремонт Большого Москворецкого моста завершат до конца 2019 года

Ремонт и реставрацию Большого Москворецкого моста завершат к декабрю, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Пока на одной половине моста идет ремонт, вторая открыта для пешеходов и транспорта: по две полосы в каждом направлении. Капремонт Большого Москворецкого - часть огромной работы по капитальному ремонту и реконструкции сложнейших инженерных сооружений города", - написал С.Собянин на своей страничке в "Твиттере".

Этот мост через Москву-реку построили в 1937 году по проекту архитекторов института "Гормостпроект" Алексея Щусева и Патвакана Сардаряна.

Он соединил Васильевский спуск и улицу Варварка (в те годы - улица Разина) с улицей Большая Ордынка и до сих пор выполняет свою главную функцию: обеспечивает движение транспорта и пешеходов с одного берега Москвы-реки на другой.

Большой Москворецкий мост имеет статус объекта культурного наследия.

Мост состоит из русловой и двух береговых арочных конструкций, а также из двух эстакадных участков - на правом и левом берегах Москвы-реки. Длина монолитно-железобетонного сооружения составляет 490 м, ширина в осях перил - 40 м.

Проезжая часть занимает 31 м, два тротуара по краям - по 4.5 м. Высота над уровнем реки - 14 м.

Следующий ремонт Большого Москворецкого моста потребуется не ранее, чем через 25 лет. Срок службы моста составит до 100 лет.

"AK&M" от 21.01.2019
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