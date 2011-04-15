Новую версию методики классификации отелей утвердят к концу I квартала 2019 года. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, говорится в материалах министерства.



Он подчеркнул, что задача ведомства максимально быстро провести документ с учётом мнения туристической отрасли, что займёт около двух месяцев.



Также он напомнил, что по просьбе участников туррынка было решено перенести вступление в действие штрафных санкций за работу неклассифицированных отелей на 1 января 2020 года.



Закон об обязательной классификации российских гостиниц был принят в феврале 2018 года. В соответствии с ним оказание гостиничных услуг без классификации будет влечь административную ответственность для средств размещения с номерным фондом более 50 номеров - с 1 июля 2019 года, для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров - с 1 января 2020 года, для всех гостиниц - с 1 января 2021 года.



До вступления закона классификация объектов туристской индустрии, в том числе гостиниц, осуществлялась в добровольном порядке в большинстве регионов РФ, за исключением Краснодарского края и тех городов и регионов, где прошли матчи ЧМ-2018 по футболу.



Предполагается, что обязательная классификация российских отелей по звездности позволит упорядочить уровень сервиса на всей территории страны. Классификацию должны осуществлять аккредитованные организации.



"AK&M" от 21.01.2019