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21/01/2019
19:10

Новую версию методики классификации отелей утвердят к концу I квартала

Новую версию методики классификации отелей утвердят к концу I квартала 2019 года. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, говорится в материалах министерства.

Он подчеркнул, что задача ведомства максимально быстро провести документ с учётом мнения туристической отрасли, что займёт около двух месяцев.

Также он напомнил, что по просьбе участников туррынка было решено перенести вступление в действие штрафных санкций за работу неклассифицированных отелей на 1 января 2020 года.

Закон об обязательной классификации российских гостиниц был принят в феврале 2018 года. В соответствии с ним оказание гостиничных услуг без классификации будет влечь административную ответственность для средств размещения с номерным фондом более 50 номеров - с 1 июля 2019 года, для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров - с 1 января 2020 года, для всех гостиниц - с 1 января 2021 года.

До вступления закона классификация объектов туристской индустрии, в том числе гостиниц, осуществлялась в добровольном порядке в большинстве регионов РФ, за исключением Краснодарского края и тех городов и регионов, где прошли матчи ЧМ-2018 по футболу.

Предполагается, что обязательная классификация российских отелей по звездности позволит упорядочить уровень сервиса на всей территории страны. Классификацию должны осуществлять аккредитованные организации.

"AK&M" от 21.01.2019
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