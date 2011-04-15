В Москве создадут новое дорожное кольцо из четырёх магистралей

В Москве планируется создать новое дорожное кольцо из четырех магистралей - Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Восточной хорд и Южной рокады. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Это крупнейшая дорожная стройка на ближайшие годы. Юго-Восточная хорда находится в проекте. Остальные - в активной стройке", - рассказал С.Собянин.



Он пояснил, что в 2019 году на Северо-Западной хорде планируется открыть балочный мост через шлюз N 9 Канала им. Москвы, который обеспечит удобный съезд с улицы Народного Ополчения в Мневниковскую пойму.



На Южной рокаде запустят движение на участке от Балаклавского до Пролетарского проспекта, которые сейчас отрезаны железной дорогой.



"AK&M" от 21.01.2019