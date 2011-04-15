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21/01/2019
19:12

На МКАД реконструируют девять транспортных развязок

На МКАД реконструируют девять транспортных развязок. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении, подготовку проектов реконструкции шести транспортных развязок на пересечении МКАД и вылетных магистралей планируется начать в течение этого года.

"Специалисты приступят к проектно-изыскательским работам по развязкам на пересечении МКАД с улицами Поляны, Липецкая, Верхние Поля, Капотня, а также с Алтуфьевским и Осташковским шоссе", - уточнил М.Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса отметил, что работы на трех развязках уже идут: на пересечении кольцевой магистрали с Бесединским и Волоколамским шоссе, а также с улицей Генерала Дорохова.

"Таким образом, у нас в планах работы по девяти транспортным объектам. Их реконструкция позволит значительно разгрузить МКАД и улучшить транспортную ситуацию не только в районе пересечения магистралей, но и на всем протяжении вылетной трассы", - подчеркнул заммэра.

"AK&M" от 21.01.2019
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