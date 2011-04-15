Владельцы "Дикси", "Бристоля" и "Красное & белое" объединяют бизнес

Игорь Кесаев и Сергей Кациев, владельцы ГК "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль"), а также Сергей Студенников, которому принадлежит крупнейшая в России сеть алкомаркетов "Красное & белое", договорились объединить свои активы в единый розничный бизнес. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



В ней 51% будет принадлежать И.Кесаеву и С.Кациеву, бенефициарам "Дикси" и "Бристоля", 49% получит основатель и владелец "Красного & белого" С.Студенников.



В процессе паритетного объединения активов будут использованы денежные инструменты, которые позволят уравнять активы при объединении. Других подробностей предстоящего объединения газета не приводит.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 21.01.2019