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21/01/2019
18:31

Владельцы "Дикси", "Бристоля" и "Красное & белое" объединяют бизнес

Игорь Кесаев и Сергей Кациев, владельцы ГК "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль"), а также Сергей Студенников, которому принадлежит крупнейшая в России сеть алкомаркетов "Красное & белое", договорились объединить свои активы в единый розничный бизнес. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

В ней 51% будет принадлежать И.Кесаеву и С.Кациеву, бенефициарам "Дикси" и "Бристоля", 49% получит основатель и владелец "Красного & белого" С.Студенников.

В процессе паритетного объединения активов будут использованы денежные инструменты, которые позволят уравнять активы при объединении. Других подробностей предстоящего объединения газета не приводит.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 21.01.2019

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