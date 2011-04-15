Дайджест газеты "Коммерсант" от 22 января 2019 года.



ТАЙНЫЕ ПОСТАВКИ НА УКРАИНУ НЕ ПРОШЛИ СУДЕБНУЮ ПРОВЕРКУ

ДЕЛО О ТОРГОВЛЕ РАКЕТНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ВОЗВРАЩЕНО СЛЕДСТВИЮ



Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) вынужден заново расследовать скандальное уголовное дело о хищениях турбореактивных двигателей стратегических авиационных крылатых ракет Х-55 с их последующими поставками на Украину. Если ранее двое соучастников махинаций, признавшие свою вину, получили сроки в особом порядке судопроизводства, то в материалах уголовного преследования предполагаемых организаторов преступления судом были обнаружены многочисленные ошибки, которые не позволили рассмотреть его по существу.





ДЕЛО О ВЗЯТКЕ ПЕРЕКИНУЛОСЬ С НАЧАЛЬНИКА НА ПОДЧИНЕННОГО

АРЕСТОВАН СОТРУДНИК МЧС, ПРОДВИГАВШИЙ РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГОСПОЖНАДЗОРА





Как стало известно "Ъ", в столичном управлении МЧС набирает обороты скандал, связанный с получением взяток. Вслед за приговоренным месяц назад к 8,5 года колонии строгого режима за взятку в 1,8 млн руб. заместителем начальника отдела надзора в области пожарной безопасности управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Москве Николаем Полосиным в СИЗО отправлен его бывший подчиненный майор Денис Панасевич. О его участии в коррупционных схемах, по некоторым данным, рассказал подполковник Полосин, приговор которому вынесли в особом порядке в конце прошлого года.





"ИНДИЯ ИДЕТ ПО КАНАТУ НАД ПРОПАСТЬЮ, И ПЕРИОДИЧЕСКИ КАЖЕТСЯ, ЧТО ПАДЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО"



ЭКС-ГЛАВА МИД СТРАНЫ ШАШИ ТАРУР - О ПОПЫТКАХ БАЛАНСИРОВАТЬ МЕЖДУ МИРОВЫМИ ДЕРЖАВАМИ





Индия - одно из немногих государств, которое смогло избежать американских санкций, оставаясь крупным покупателем российского вооружения. Внешняя политика страны всегда была многовекторной, но сейчас Дели находится перед выбором: отстаивать ли дальше многополярный мир вместе с Москвой и Пекином в составе БРИКС или же примкнуть к США, Японии и Австралии и сформировать "четырехсторонний альянс" для сдерживания Китая. Обо всем этом и многом другом обозреватель "Ъ" Михаил Коростиков побеседовал в Дели с бывшим министром иностранных дел Индии, а ныне главой парламентского комитета по внешней политике Шаши Таруром.





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"AK&M" от 22.01.2019