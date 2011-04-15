Дайджест газеты "Ведомости" от 22 января 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 22 января 2019 года.





РЕКОРДНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ



Владелец автомобиля Jaguar XJ требует в суде от импортера более 40 млн руб. Сумма может стать крупнейшим возмещением за неисправный автомобиль.



Импортер автомобилей Jaguar и Land Rover - компания "Ягуар ленд ровер" должна выплатить клиенту свыше 40 млн руб. за неисправный автомобиль, следует из решения Приозерского городского суда Ленинградской области. "Ведомости" ознакомились с документами.



В ноябре 2016 г. истец Алексей Кравченко купил за 2,35 млн руб. у официального дилера "Рольф эстейт Санкт-Петербург" подержанный автомобиль Jaguar XJ 2013 года выпуска. Спустя полгода Кравченко продал автомобиль за 2 млн руб. Хаважу Хаутиеву, но тот через два дня машину вернул из-за обнаруженной неисправности - Jaguar перестал заводиться. Стороны расторгли договор, Кравченко вернул деньги, 21 мая вновь став хозяином автомобиля. 23 мая 2017 г. Jaguar XJ был доставлен на эвакуаторе к официальному дилеру "Рольф эстейт Санкт-Петербург".





ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕФТЬ С АМЕРИКАНСКИМ АКЦЕНТОМ



В эталон европейской нефти могут добавить американскую WTI: ее потребление в Европе сопоставимо с нефтью мельчающих североморских месторождений.



В этом году может измениться методика расчета нефтяного индекса Brent и появиться Новый североморский датированный (New North Sea Dated), анонсировали рассчитывающие их агентства - S&P Platts и Argus.



Эти индексы ложатся в основу стоимости большинства контрактов европейских нефтяных компаний с потребителями. К примеру, "Роснефть" предлагает покупателям оплачивать нефть исходя из индексов Dubai или Brent, которые публикуются в бюллетене Platt's Crude Oil Market Wire.



Старой нефти не хватает. Сейчас оба агентства учитывают при расчете индексов стоимость нефти, добытой на пяти месторождениях Северного моря.





ДОЛЖЕН ЛИ МАРК ЦУКЕРБЕРГ УЙТИ



Должен ли Марк Цукерберг уйти в отставку и сумеет ли глава Facebook изменить свой подход к лидерству.



Не пора ли Марку Цукербергу уйти в отставку с постов генерального директора и председателя совета директоров Facebook, как того требуют критики и даже некоторые акционеры компании? Отвечая на этот вопрос, можно поддаться соблазну и примкнуть к одному из двух противоположных лагерей. Одни считают, что Цукерберг поступал так плохо и зашел так далеко, что единственный выход - уволиться. Другие же настаивают, что глава Facebook просто проявлял целеустремленность, без которой невозможно достичь успеха в бизнесе, так что его давно уже пора оставить в покое.



На самом деле ситуация немного сложнее. Думаю, основной вопрос в том, сможет ли Цукерберг изменить свои взгляды настолько, чтобы переродиться как генеральный директор Facebook. В противном случае начать новую для себя эру он сможет, только покинув компанию. Как именно должны поменяться взгляды Цукерберга? Главе Facebook придется осознать: если ты получаешь максимальную прибыль от каждого пользователя соцсети, чья аудитория превышает два миллиарда человек, это еще не значит, что ты оказываешь всем этим людям, да и платформе, которую ты сам построил, должное уважение.





"СТЕРИЛЬНЫХ ВЫБОРОВ НЕ БЫВАЕТ"



Врио главы Башкирии рассказывает, почему ушел из администрации президента, и рассуждает, почему разное время требует своих губернаторов.



Радий Хабиров был назначен временно исполняющим обязанности главы Башкирии в октябре 2018 г. Хабиров уехал из родной республики в 2008-м после того, как ее тогдашний президент Муртаза Рахимов уволил его, главу своей администрации, заподозрив, что молодого политика готовят ему в преемники.



По сравнению с другими новыми губернаторами, назначенными Кремлем в процессе идущей несколько лет ротации региональных лидеров, Хабиров имеет уникальный опыт. Из Башкирии он уехал в Москву, где восемь лет был заместителем начальника президентского управления внутренней политики, отвечая за взаимодействие с парламентом и партиями. В этой должности он успел поработать с двумя кремлевскими кураторами внутренней политики - Владиславом Сурковым и Вячеславом Володиным.





РОСКОМНАДЗОР СНОВА ВЗЯЛСЯ ЗА TELEGRAM



Роскомнадзор снова взялся за блокировку Telegram. Подобных активных попыток ограничить доступ к мессенджеру не было с июля прошлого года.



В понедельник пользователи Telegram пожаловались на массовые сбои в работе мессенджера: проблемы с доступом были как в мобильном приложении, так и на версиях мессенджера для персональных компьютеров.



По данным сайта мониторинга блокировок Эшер II, Роскомнадзор с 8 утра 21 января начал добавлять новые IP-адреса для блокировки мессенджера, уже к вечеру было добавлено несколько тысяч новых адресов.



Роскомнадзор предпринимает попытки заблокировать Telegram с апреля прошлого года, после того как Таганский районный суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram на территории России.





"ДИКСИ": ИСТИНА В ВИНЕ



"Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" договорились о слиянии. Они станут третьим по выручке ритейлером в России.



Владельцы "Дикси" и "Бристоля" - Игорь Кесаев и Сергей Кациев, "Красного и белого" - Сергей Студенников.В объединенном бизнесе Кесаеву и Кациеву будет принадлежать 51%, а Студенникову - 49%.



Под торговыми марками "Дикси", "Бристоль" и "Красное и белое" в России работает более 13 000 магазинов.



"Дикси" на начало 2018 г. был пятым по выручке ритейлером в России. Несколько лет назад владельцы "Дикси" и "Бристоля" уже пытались объединить бизнесы.





ТРЕТЬЯ ВОЛНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОНЛАЙН-КАСС



Как подготовиться к третьей волне подключения к онлайн-кассам и подобрать кассу под конкретные объемы продаж и ассортимента.



В 2019 г. будет третья - и последняя - волна подключения к онлайн-кассам. До 1 июля 2019 г. на них должны будут перейти ИП из торговли и общепита, не имеющие сотрудников, а также все организации, оказывающие услуги населению (и ИП, и юрлица). Какую онлайн-кассу им лучше выбрать - с учетом опыта уже подключившихся предшественников из первых двух волн?



Калькулятор. Самый простой тип - автономные кассы, которые в народе окрестили "калькуляторами". Они работают без компьютера, у них есть клавиатура для ввода суммы, и они умеют печатать чек. Пока не ясно, будет ли калькулятор совместим с системой маркировки, которая будет активно вводиться в 2019 г. А с 2021 г. все компании и ИП, пользующиеся онлайн-кассами, обязаны будут печатать на чеке названия товаров и цены, а не только итоговую сумму. Автономная касса не умеет это делать, и через два года ею нельзя будет пользоваться.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 22.01.2019