ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 22 января, в размере 66.3634 руб. против 66.3309 руб. на 19 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



19.01.19 - 66.3309 руб.

18.01.19 - 66.4438 руб.

17.01.19 - 66.7617 руб.

16.01.19 - 67.0820 руб.

15.01.19 - 67.1920 руб.





















































































































































"AK&M" от 21.01.2019