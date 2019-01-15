ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 22 января, в размере 75.5481 руб. против 75.5841 руб. на 19 января.





Курс евро за последние 5 дней:



19.01.19 - 75.5841 руб.

18.01.19 - 75.6330 руб.

17.01.19 - 76.1350 руб.

16.01.19 - 76.9498 руб.

15.01.19 - 77.0692 руб.















































































































































"AK&M" от 21.01.2019