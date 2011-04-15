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22/01/2019
12:02

Группа ОТП закрыла сделку по приобретению Societe Generale Expressbank в Болгарии

Группа ОТП закрыла сделку по приобретению Societe Generale Expressbank в Болгарии. Об этом говорится в сообщении ОТП Банка.

Ранее, 1 августа 2018 года, между Societe Generale Group и DSK Bank было подписано соглашение о приобретении Societe Generale Expressbank, болгарского дочернего банка, принадлежащего Societe Generale Group, а также ряда других местных дочерних банков, контролируемых Societe Generale Group.

Societe Generale Expressbank является седьмым по величине банком на финансовом рынке Болгарии и работает как в розничном, так и корпоративном сегментах. Ожидается, что процесс интеграции завершится в 2020 году.

Группа ОТП присутствует в Болгарии с 2003 года.
ОТП Банк - универсальная кредитная организация, предоставляющая широкий спектр банковских услуг и продуктов для частных лиц и корпоративных клиентов. ОТП Банк является частью международной финансовой Группы ОТП (OTP Group) - одного из лидеров рынка финансовых услуг Центральной и Восточной Европы. ОТП Банк является участником системы обязательного страхования вкладов.


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