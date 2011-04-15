Счетная палата завершила проверку использования бюджетных средств Первым каналом

Счетная палата провела проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, предоставленных в 2017 году АО "Первый канал" в форме разовой субсидии на возмещение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей. Об этом говорится в сообщении СП.



Контрольный орган установил, что средства, как следует из первичных бухгалтерских документов и счетов, направлены на возмещение ранее понесенных расходов, в том числе учтенных в кредиторской задолженности Первого канала, что соответствует цели предоставления субсидии.



Счетной палатой была проанализирована обоснованность и необходимость предоставления АО "Первый канал" субсидии, рассмотрены результаты финансово-хозяйственной деятельности этой компании, проведена оценка системных факторов, влияющих на ее финансовое положение.



По результатам проверки АО "Первый канал" будут направлены рекомендации в части дальнейшего улучшения операционного и стратегического управления. В частности, особое внимание компания должна уделить развитию системы внутреннего контроля и управления рисками.



Отдельный перечень рекомендаций направлен Минкомсвязи России, как органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики в сфере средств массовой информации. В том числе Счетная палата предлагает министерству в будущем при выделении субсидий предусматривать средства на обеспечение именно предстоящих, а не уже совершенных, расходов.



"AK&M" от 22.01.2019