На XVII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России" обсудят экосистему цифровых платформ рынка жилой недвижимости и системы ипотечного кредитования

В Москве 25 января 2019 г пройдет XVII Всероссийская конференция "Ипотечное кредитование в России", являющаяся базовой дискуссионной площадкой национального рынка ипотеки. Тема конференции: "Социальные обязательства. Точки роста. Цифровая платформа".



Отдельная дискуссионная панель будет посвящена теме "Цифровые платформы ипотеки и рынка недвижимости". Участники панели обсудят цифровые сервисы, которые уже функционируют на рынке или находятся в процессе реализации, инициируемые различными ведомственными структурами и корпоративным сектором, как эти сервисы меняют взаимодействие между участниками рынка. Эксперты расскажут о международных примерах развития цифровых отраслевых платформ, принципы формирования системы доходов в цифровом контуре.



Заместитель директора по развитию розничного бизнеса Банка ДОМ.РФ Олег Комлик представит стратегию ДОМ.РФ по развитию технологичной платформы онлайн кредитования и комплексного сервиса дистанционной выдачи ипотеки.



В рамках дискуссии состоится мозговой штурм по вопросу: что необходимо для создания полноценной цифровой платформы на рынке недвижимости, в том числе на законодательном уровне. В мозговом штурме примут участие группы экспертов, разработчиков и пользователей.



В группу экспертов вошли: заместитель начальника отдела Департамента проектной деятельности Минэкономразвития Александр Кондеев, руководитель направления перспективных проектов ДИТ Москвы Юрий Даценко, заместитель директора по развитию розничного бизнеса Банка ДОМ.РФ Олег Комлик, генеральный директор Фонда "Цифровые платформы" Владимир Румянцев, генеральный директор ОАО "Роскартография" Дмитрий Красников.



Оппонентами группе экспертов выступят группа "пользователей" и группа "разработчиков". В их состав вошли: генеральный директор Владимирского городского ипотечного фонда Сергей Киселев, руководитель развития ипотечного бизнеса Тинькофф Банка Игорь Ларин, управляющий директор Абсолют Банка Иван Любименко, заместитель директора департамента по банковскому страхованию АО СК "Альянс" Алексей Чуносов, партнер ГК SRG Максим Русаков, заместитель руководителя направления CRM-систем ЦМД-софт Дмитрий Мордвинцев, руководитель управления по работе с клиентами компании "ТехноКад" Альберт Зубаиров.



В процессе мозгового штурма эксперты выявят "узкие" места цифровизации отрасли и предложат совместные решения этих задач.



Модератором дискуссионной панели выступит признанный эксперт по цифровизации, генеральный директор Фонда "Цифровые платформы" Владимир Румянцев.



"AK&M" от 22.01.2019