Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 23 января

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Банк России установил на 23 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.4168
1 Азербайджанский манат 39.2278
100 Армянских драмов 13.7075
1 Белорусский рубль 30.8960
1 Болгарский лев 38.6424
1 Бразильский реал 17.7230
100 Венгерских форинтов 23.7678
1000 Вон Республики Корея 58.7689
10 Гонконгских долларов 84.8180
1 Датская крона 10.1210
1 Доллар США 66.5499
1 Евро 75.5541
100 Индийских рупий 93.2346
100 Казахстанских тенге 17.5626
1 Канадский доллар 49.8987
100 Киргизских сомов 95.4120
10 Китайских юаней 97.7166
10 Молдавских леев 38.8386
1 Новый туркменский манат 19.0415
10 Норвежских крон 77.4620
1 Польский злотый 17.6361
1 Румынский лей 16.0481
1 СДР (специальные
права заимствования) 92.7173
1 Сингапурский доллар 48.9050
10 Таджикских сомони 70.4948
1 Турецкая лира 12.4306
10000 Узбекских сумов 79.6517
10 Украинских гривен 23.8421
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.6231
10 Чешских крон 29.5200
10 Шведских крон 73.7028
1 Швейцарский франк 66.7368
10 Южноафриканских рэндов 47.8188
100 Японских иен 60.8345
"AK&M" от 22.01.2019