Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 23 января

Банк России установил на 23 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.4168

1 Азербайджанский манат 39.2278

100 Армянских драмов 13.7075

1 Белорусский рубль 30.8960

1 Болгарский лев 38.6424

1 Бразильский реал 17.7230

100 Венгерских форинтов 23.7678

1000 Вон Республики Корея 58.7689

10 Гонконгских долларов 84.8180

1 Датская крона 10.1210

1 Доллар США 66.5499

1 Евро 75.5541

100 Индийских рупий 93.2346

100 Казахстанских тенге 17.5626

1 Канадский доллар 49.8987

100 Киргизских сомов 95.4120

10 Китайских юаней 97.7166

10 Молдавских леев 38.8386

1 Новый туркменский манат 19.0415

10 Норвежских крон 77.4620

1 Польский злотый 17.6361

1 Румынский лей 16.0481

1 СДР (специальные

права заимствования) 92.7173

1 Сингапурский доллар 48.9050

10 Таджикских сомони 70.4948

1 Турецкая лира 12.4306

10000 Узбекских сумов 79.6517

10 Украинских гривен 23.8421

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.6231

10 Чешских крон 29.5200

10 Шведских крон 73.7028

1 Швейцарский франк 66.7368

10 Южноафриканских рэндов 47.8188

100 Японских иен 60.8345

"AK&M" от 22.01.2019